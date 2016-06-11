Сегодня иудеи отмечают Шавуот – праздник дарования Торы еврейскому народу
Шавуот в 2016 году начинается 11 июня, а заканчивается 13 июня. Этот праздник является напоминаем евреям о даровании Господом десяти заповедей на горе Синай.
Шавуот - это один из трех главных иудейских храмовых праздников. Он отмечается 6 числа еврейского месяца Сиван. В этом году этот праздник приходится на 11 июня.
На иврите слово «шавуот» означает «недели» — семь недель, отсчет которых начинается со второго дня Песаха.
По преданию, в этот день Моисей получил от Господа на горе Синай книгу Завета с десятью заповедями, которые содержат основы всей человеческой морали, без которой не может обойтись ни один народ и ни один человек
Кроме того, Моисей получил устные заповеди, часть которых записал и получился свиток Пятикнижия — Письменная Тора.
В Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была дарована, текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шавуот в Храме.
Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот отмечает не только определенное историческое событие, но и завершение сельскохозяйственного сезона года - окончание жатвы пшеницы.
В древности в этот день делали два приношения: из пшеницы свежего помола - выпекали два каравая и несли их в Храм, другой жертвой были самые лучшие первые плоды и фрукты.