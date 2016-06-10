Берл Лазар попросил евреев чаще читать Тору

Главный раввин России Берл Лазар поздравил иудеев с праздником дарования Торы (Шавуот) и призвал чаще читать эту книгу, благодаря которой евреи сохранились как единый народ.

"Одна вещь объединяет нас всех, делает нас единым народом: это Тора", — отметил Лазар в своем поздравительном послании на праздник Шавуот, который в нынешнем году начинается вечером 11 июня.

Раввин напомнил, что две тысячи лет евреи были рассеяны по миру и остались евреями. "Что делает евреев таким особенным народом? Это не страна, это не язык — евреи говорят на десятках языков, многие даже не знают иврита, и все же остаются евреями — это не еда, не песни, не обычаи. Тора — это наше все, это, если хотите, ДНК еврея", — подчеркнул Лазар.

По его словам, главное послание праздника Шавуот — чтобы каждый еврей понял, какую роль Тора должна играть в его жизни. "Мы всегда говорим, что евреи — "народ Книги". Но для того, чтобы это определение наполнилось реальным смыслом, мы должны знать, что говорится в этой Книге, мы должны изучать ее мудрость и строить свою жизнь в соответствии с ее законами и установлениями", — отметил главный раввин в своем поздравительном послании. Он призвал иудеев в дни праздника "дать себе зарок": больше читать Тору и больше узнавать о ней.

Шавуот, в переводе с иврита — "седмицы", наступает по истечении семи недель после Песаха и приходится на 6 день месяца Сиван (в нынешнем году — 12 июня). Праздник отмечают один день в Израиле и два — в общинах за его пределами. В Шавуот евреи украшают дом и синагогу зеленью, цветами и бумажными аппликациями. В Европе ранее существовал обычай в Шавуот приводить детей в синагогу и угощать их медом со специальной доски, на которой были вырезаны еврейские письмена, чтобы "вкус Торы был сладок в их устах".

РИА Новости