Бывший раввин Израиля, которого обвиняют в коррупции, просит вернуть ему хотя бы часть от конфискованных 20 млн шекелей

Бывший главный ашкеназский раввин Израиля Йона Мецгер обвиняется в ряде преступлений коррупционного характера, суд над ним в разгаре, сообщает Israland.

Мецгер просит суд вернуть ему хотя бы часть временно конфискованной собственности. Общая стоимость весьма внушительна – 20 млн шекелей. Это квартиры, банковские счета и страховые полисы.

В документе, который попал в распоряжение радио "Коль Исраэль", экс-главный раввин пишет: он не против, если государство оставит под арестом собственность на сумму 7 млн шекелей, но просит вернуть остальное. Цифра 7 млн названа не случайно. Именно такой капитал, как утверждает прокуратура, раввин незаконно положил в собственный карман.

Мецгер так аргументирует просьбу: находясь под судом, он никак не может найти работу, услуги адвокатов стоят чрезвычайно дорого, материальное положение Мецгера и его семьи крайне тяжелое.

blagovest-info.ru