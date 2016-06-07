Накануне праздника Шавуот каждый пожертвованный доллар превращается в четыре - необычный сбор средств

В преддверии праздника Шавуот программа «Колель Тора» объявила о необычном сборе пожертвований – в течение 24-часов каждый внесенный доллар превращается в четыре для нужд программы, и это можно провести перечисляя средства on-line.

Сегодня в 14.00 открылся сбор пожертвований на сайте Сharidy.com, и сбор средств на нем будет открыт до 14.00 следующего дня, то есть 8 июня.

Для того чтобы сделать пожертвования для Днепра следует перейти по ссылке https://www.charidy.com/dnipropetrovsk.

Инструкции по перечислению средств даны на этой странице на английском языке, но они просты и понятны. За первые три часа сбора средств в Днепре уже собрано $8 860, а заявленная цель составляет $32 000, если будет собрано меньше, то программа может не получить финансирование на следующий учебный год.

Для общин других городов и стран есть свои уникальные ссылки, например, для общины города Мариуполя, и ей тоже нужно собрать $ 32 000 за одни сутки.

Всего же программа «Колель Тора» намерена собрать два миллиона восемьсот тысяч долларов ($ 2 800 000 !), но за первые три часа собрали $ 687 000. Общий ход пожертвований и пожертвования по каждой общине можно посмотреть на общей странице https://www.charidy.com/kt все время пока сбор средств активен.

Каждый пожертвованный доллар превращается в четыре благодаря тому, что сумму увеличивают три спонсора кампании: «Keren Meromim», Rabbinical Center of Europe, «Friends of Kolel Torah», но каждый спонсор, который пожертвовал средства, пусть даже самые скромные, тоже будет увековечен – на странице каждого города можно посмотреть их имена, если, конечно, они пожелали их указать.

Пока самые крупные пожертвования в Днепропетровске сделали – TIMUR MINDICH и MICHAEL & RACHEL PIN.