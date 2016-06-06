Израильтяне боятся посещать Иерусалим

В минувшем году 57% израильтян минимум один раз отказывались от поездки в Иерусалим из-за ситуации в сфере безопасности. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом Смита, сообщает «Курсор».

При этом больше всего опасались посещать столицу избиратели НДИ – 85% сторонников Либермана не стали посещать столицу из опасений перед террористами. По этой же причине 61% евреев отказывались минимум один раз в минувшем году от посещения Старого города. 71% опрошенных еврейских граждан Израиля заявляют, что будут чувствовать себя уверенней при поездке в Иерусалим, если арабские предместья будут отделены от города.

jewish.ru