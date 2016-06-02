Главный раввин Москвы единогласно переизбран главой Совета раввинов Европы

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт единогласно переизбран главой Совета раввинов Европы (СРЕ) во время конференции, которая завершилась в среду в Вене.

"Я очень благодарен своим коллегам за доверие. Тот факт, что меня переизбрали единогласно, оказался для меня сюрпризом", — так прокомментировал результаты выборов Гольдшмидт.

На конференции, в которой участвовали более 60 раввинов из европейских общин, лидеры еврейских организаций и партнеры СРЕ, выступил специальный гость — вице-президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэль Музыкант.

В первый день съезда был представлен новый главный раввин Вены, сменивший раввина Айзенберга, который руководил венской общиной десятки лет. Участники также обсуждили вопрос взаимоотношений еврейской общины с движением ноахидов – неевреев, которые считают необходим соблюдать заповеди иудаизма, но не хотят совершать переход в иудаизм.

Кроме того, раввины высказались по проблема безопасности европейских евреев, который является одним из наиболее актуальных. В рамках конференции были приняты важные решения, которые касаются обеспечения безопасности общин.

РИА Новости