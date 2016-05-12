В Израиле на горе Герцля зажгли 12 факелов – по числу колен Израилевых

Вечером 11 мая на горе Герцля в Иерусалиме состоялась церемония, открывшая торжества по случаю 68-ой годовщины независимости Израиля.

Перед участниками церемонии выступили глава правительства Биньямин Нетаньяху (точнее, его выступление, записанное видеокамерой, транслировалось на большом экране) и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, сообщает IsraLand.

Затем по традиции были зажжены 12 факелов праздника – по числу колен Израилевых. Честь зажечь факелы была предоставлена 14 (два факела зажгли пары) гражданам Израиля, заслужившим это своей профессиональной и общественной деятельностью.

jewish.ru

День независимости Израиля («Йом а-Ацмаут») – главный государственный праздник, отмечаемый в память о провозглашении государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому летосчислению).