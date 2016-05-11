Ученые доказали родство индийцев и евреев

Генетики Израиля доказали, что община индийских евреев Бней-Исраэль, живущих в окрестностях Мумбаи, действительно имеет общие корни с евреями.

Ученые изучили геномы 18 представителей Бней-Исраэль, сравнив их с геномами 486 человек из еврейских, индийских и пакистанских групп. Исследователи обнаружили, что хотя Бней-Исраэль генетически напоминают местное индийское население, они представляют собой четко отделенную и уникальную группу людей, сочетая как индийскую, так и еврейскую родословную.

Генетический анализ также показал примерное время, когда произошло это смешение. По оценкам ученых, евреи Бней-Исраэль начали заключать брачные союзы с окружающим их населением 19-33 поколения назад, или 650-1050 лет назад.

Для общины также оказалась характерна преимущественная эндогамия, которая предписывает заключение брака внутри определенной социальной группы, что может негативно сказаться на генетическом разнообразии. Кроме того, имел место и эффект основателя, при котором генетическое разнообразие снижается при заселении малым количеством представителей группы новой территории. Все это могло привести к распространению генетических заболеваний среди Бней-Исраэль.

В Бней-Исраэль считают, что их община появилась в Индии во II веке до нашей эры. О них ничего не было известно вплоть до XVIII века, когда с индийцами, которые утверждали о своем еврейском происхождении, вступили в контакт кочинские евреи и христианские миссионеры.

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