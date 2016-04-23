Как ортодоксальные евреи поют 120-й псалом (видео)

На YouTube размещено видео, где ортодоксальные евреи поют 120-й Псалом.

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120 псалом по мнению большинства толкователей - дорожная молитва, которая могла быть составлена при возвращении пленников в Иерусалим из Вавилона. В этом псалме Бог воспевается как Хранитель (שׁוֹמֵר). Горы, от которых псалмопевец ждёт помощи - это горы земли Израильской (Палестины), на которых стоит Иерусалим, и где находился Иерусалимский Храм.

В оригинале надписание псалма отличается от остальных псалмов цикла одной буквой, его можно перевести «Песнь для восхождения».

В иудаизме псалом читается во время поста по случаю бездождия, в ежемесячном обряде благословения новой луны. У сефардов его читают в вечерней молитве, а также, вместе со следующими тремя псалмами, в субботней утренней молитве. Текст этого псалма принято вешать над кроватью готовящейся родить.

В христианстве псалом входил в древнее чинопоследование вечерни, что сохранилось до сих пор в армянском обряде.

По материалам из открытых источников