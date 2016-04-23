Иудеи всего мира сегодня отмечают Песах

Иудеи всего мира сегодня отмечают один из главных праздников – Песах. Песах – самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории – исходом из египетского рабства около 3300 лет назад.

Праздник начинается накануне 15 дня месяца нисана (в 2016 году – вечером 22 апреля).

Песах ("прохождение мимо" в переводе с иврита) получил такое название в память о том, как, согласно Пятикнижию, ангел смерти проходил мимо домов иудеев, поражая только египетских первенцев. Чтобы ангел мог отличить еврейские дома от египетских, каждой еврейской семье было велено заколоть ягненка и его кровью помазать косяки дверей.

На протяжении всех дней Песаха Тора запрещает в каком бы то ни было виде употреблять в пищу квасное - хамец. В это время евреям запрещено употреблять в пищу хлеб и любые другие продукты, содержащие зерновые, которые подверглись закваске. Также Тора повелевает есть в эти дни мацу.

Это та самая еда, которой евреи не успели запастись, когда покидали Египет. Также избегают тех продуктов, которые могут забродить. Солодовые ликеры, пиво и другие алкогольные напитки на основе дрожжей запрещены. Единственный хлеб, разрешенный в Песах — маца.

Песах встречают в момент захода солнца на вечерней трапезе – седер.

В Израиле Песах - семидневный праздник, первый и последний дни которого - полноценные праздники и нерабочие дни. За пределами Израиля праздник длится 8 дней, из которых первые два и заключительные два - полноценные праздники.

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