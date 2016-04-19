В Киеве в государственную собственность возвращено здание бывшей конторы Еврейского кладбища, которая непосредственно связана с трагической историей Бабьего Яра.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева.

Здание (ныне это гостиница) расположено по ул. Мельникова, 44, в Шевченковском районе столицы. Оно было построено в 1892 году для размещения конторы Еврейского кладбища, и является памятником культурного наследия местного значения. В советское время здание находилось в ведении организации профсоюзов СССР, после распада которого должно было перейти в собственность государства в лице Фонда государственного имущества Украины.

Однако в 2007 году на основании незаконных решений судов спорное имущество перешло в собственность Киевского городского совета профсоюзов, и в дальнейшем без согласия Фонда государственного имущества Украины незаконно отчуждено частной структуре на основании договора купли-продажи.

Учитывая это, прокуратура предъявила иски в суд о признании права собственности на спорное имущество за государством, признании недействительным и отмене договора купли-продажи указанных помещений и истребовании их в государственную собственность. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иски в полном объеме.

Здание в соответствии с указом президента Украины от 12 августа 2015 года № 471/2015 «О мероприятиях, связанных с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра» планируется передать в использование Национальному историко-мемориальному заповеднику «Бабий Яр».