В Чернигове начался фестиваль еврейской культуры имени Шолом-Алейхема

В Чернигове сегодня начался традиционный городской фестиваль еврейской культуры имени Шолом-Алейхема, который продлится до 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, юбилейный 10-й фестиваль торжественно открылся в Черниговском областном филармоническом центре концертной программой «Еврейские мелодии» с участием аккордеониста Андрея Терещенко, а также творческих коллективов и исполнителей филармонического центра, Черниговской еврейской общины и благотворительного еврейского фонда «Хесед Эстер».

По словам руководителя еврейской общины Семена Бельмана, в отличие от советского периода, сегодня есть все условия для развития еврейской культуры, община имеет собственные газету, творческие коллективы, благотворительный фонд. По его мнению, еврейская составляющая на культурной карте Украины востребована и интересна.

Еврейскую общину поздравил городской голова Владислав Атрошенко. Он отметил, что в Чернигове насчитывается 21 национально-культурная община, а еврейская является самой многочисленной - свыше 3 тыс. черниговцев. Городской голова вручил почетные грамоты и благодарности активным членам еврейской общины.

В рамках фестиваля также пройдет 11-й международный научный семинар «Евреи Левобережной Украины. История и культура», в котором традиционно примут участие научные сотрудники Черниговского исторического музея им. Тарновского и Черниговского художественного музея им. Галагана, преподаватели Черниговского национального педуниверситета им. Шевченко, историки, архивисты, искусствоведы, краеведы Черниговской области, а также их коллеги из других городов Украины.

Кроме того, в областном детском театре кукол им. Довженко состоится спектакль «Мальчик Мотл», поставленный заслуженным артистом Украины Виталием Гольцовым по произведениям Шолом-Алейхема.

Традиционно все мероприятия городского фестиваля еврейской культуры можно посетить бесплатно.