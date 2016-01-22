Ицхак Горелик: Машиах уже находится в мире, и глобальные события связаны с ним

«Я с семьей иду по улице в черной одежде и черной шляпе, и на нас смотрят. Но как смотрят? Взгляды прохожих не злые, они просто смотрят с интересом», — говорит главный раввин Татарстана Ицхак Горелик, рассуждая о присущей Татарстану ауре толерантности.

В ходе интернет-конференции он рассказал, когда, с точки зрения евреев, закончатся войны, насколько тщательно в их семьях соблюдается шабат, а также поделился любимым анекдотом про свою нацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СЛОВОМ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»?

— На прошедшем недавно заседании совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям Иосиф Дискин заявил о том, что «толерантность — не наша задача, это прямое наследие мультикультурализма». По вашему мнению, нужна ли нам толерантность? (Рустам)

— Я был на этом заседании и слышал все выступления. И у меня тоже появились такие мысли: что делать со словом «толерантность»? Думаю, выступающие больше хотели сказать, что нам недостаточно этого слова «толерантность», мы должны стремиться, чтобы у нас было намного больше: не просто терпим друг друга, а любим. Мы все должны стараться так делать. Но, думаю, мы все понимаем, что у нас еще есть много что делать в области толерантности (от лат. tolerantia — терпимость — прим. ред.). Но некоторые члены совета решили, что уже нужно поднять планку, целью нужно иметь уже не толерантность, а любовь.

— В этом контексте комфортно ли живется еврейской общине в Казани или есть проблемы, которые необходимо решать?

— Я не вижу никаких проблем и не помню ни одного важного для общины вопроса, в решении которого мы получили бы отказ.

— Это вы говорите об отношении власти, а если говорить про общество в целом?

— Это все взаимосвязано. Власть специально создает такую ауру, потому что она влияет на общество. Власти нам не просто помогают — они создают такую ауру, при которой здесь приятно жить. Они как бы говорят общине: «Вы живете в республике и имеете право на то, чтобы жить здесь спокойно». Этот посыл влияет не только на нас, он влияет на все общество. И не только я так ощущаю, но и другие евреи, с которыми я общаюсь.

В шабат, в субботу, мы ограничены в своих делах. На самом деле это ограничение дает возможность быть без ограничений в плане духовности. Отключаешь телефон, телевизор, интернет, и много времени освобождается для размышлений, для общения с семьей, с общиной. Во время шабата нельзя пользоваться автомобилем, и мы с семьей ходим в синагогу пешком. Путь через центр города занимает примерно полчаса. Я иду в черной одежде и черной шляпе, и на нас смотрят. Понятное дело: я бы тоже смотрел. Но как смотрят? Взгляды прохожих не злые, они просто смотрят с интересом. Думаю, все это идет сверху, от властей, которые не просто помогают, а создают такую ауру.

— Помните, когда Берл Лазар встречался с Путиным, он сказал, что в сегодняшней России евреям впервые за долгие годы живется хорошо и комфортно?

— Это правильно, и я могу повторить эти слова. Евреи, особенно религиозные, помнят, как им жилось раньше, а сегодня таких проблем нет. Я, конечно, не бывал во многих городах страны, не знаю ситуацию изнутри, но мне кажется, что в Татарстане больше стараются, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно. Такое мое ощущение.

«НАЦИОНАЛИЗМ? СЛАВА БОГУ, Я НИЧЕГО ТАКОГО НЕ ВСТРЕЧАЛ»

— Сталкиваетесь ли вы с фактами татарского национализма и как их преодолеваете? (Ильдар Шагиев)

— Таких фактов не было. Мы живем в Татарстане, и мне понятно, что во главе республики стоят люди, которым слово «национальное» очень важно. И только такие люди могут развивать Республику Татарстан. Но это не национализм. Слава Богу, я ничего такого не встречал.

— Это на государственном уровне, но ведь в обществе есть разные люди, которые по-своему могут понимать слово «национальное». Со стороны таких людей не было нападок на общину?

— Нет. Мне приятно, когда люди говорят на своем родном — татарском — языке. Молодцы! Я тоже общаюсь со своими детьми на иврите. Если не общаться на родном языке в семье, то дети вообще его забудут.

— В общине тоже общаетесь на иврите?

— Там больше говорили на древнееврейском языке — идише, но уже мало осталось людей, которые знают его, в основном это старики. Помню, один раз с детьми зашли в магазин и разговаривали между собой на иврите, и кто-то из очереди спросил: «На каком языке вы разговариваете?» Отвечаю: на иврите. «Молодцы! Так и надо!» — похвалили нас... Каждый должен сохранять свой родной язык. А с проявлением национализма я не встречался.

«БОЛЬШИЕ СИЛЫ МЫ ВКЛАДЫВАЕМ В ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»

— Почему евреи такие скромные, это плод воспитания или что-то другое? (Рашид)

— По поводу скромности скажу так: спасибо за комплимент, буду стремиться к этому (смеется).

— Что является самым важным в воспитании детей в еврейской семье? Еще есть такой вопрос: «Что должен делать каждый из нас для победы добра в своем сердце?» (Наталья Урейская)

— Во-первых, надо понять свое сердце, свой внутренний мир. Как ты общаешься с людьми в семье, на работе? Человек должен стараться, чтобы его мысли об окружающем были правильными. Об этом надо думать. И никогда не поздно начинать задумываться об этом, даже в 60 - 70 лет. Но менять свои мысли в таком возрасте гораздо сложнее, чем в детстве, когда ребенок еще как чистый лист бумаги. Поэтому мы занимаемся самовоспитанием и большие силы вкладываем в воспитание детей.

Мы всегда знаем, что нам нужно купить в магазине, в какой отдел зайти, сколько можно потратить денег, что мы можем себе позволить, а что нет. То есть у каждого из нас есть свой финансовый план. Но очень мало людей, которые вкладывают силы в создание духовного, морального плана своей жизни.

Например, я иду гулять с детьми. Сегодня можно по улице гулять бесплатно и читать рекламу, вывески тоже можно бесплатно. Но кто сказал, что я должен все это читать?! Кто сказал, что все, что есть на улице, должно войти в мою голову и сердце?! Я же не пылесос.

— А как противостоять, как оградить детей от этого?

— Наши уши и глаза — это ворота в наш внутренний мир, но если человек сам себе хозяин, то он может «открывать» и «закрывать» их, когда потребуется. Ведь если что-то попадет в нашу голову, оттуда уже ничего не выходит. Когда человек понимает это, он уже делает ограничения: что я смотрю, а что не смотрю. К примеру, телевизор: дети должны знать, какие передачи можно смотреть, а какие нет. Какие-то нормы у человека должны быть.

Каждая семья должна определить, что должно звучать в доме, что дети должны видеть. Конечно, стопроцентно так не получится, потому что физически-то мы не закрываем глаза. Но мы так воспитываем, что дети знают об ограничениях. Мы говорим детям: ты должен быть мэром своего внутреннего мира, и никто не может войти туда и распоряжаться. Мы все объясняем детям, и это можно сделать очень красиво и аккуратно, так, чтобы ребенок захотел это делать. И чаще всего это нам удается.

Воспитание начинается с личного примера. Невозможно воспитывать, если ребенок видит, что сами родители делают что хотят, а ему нельзя. Когда такой ребенок вырастет, он тоже будет делать недозволенные вещи, как делали его родители. А когда дети видят, что родители от себя требуют не меньше, чем от них, они хотят быть похожими на родителей. Я не читаю детям лекцию, почему нужно кушать кошерное, они просто видят, как мы стараемся соблюдать это: мы идем в громадный магазин и оттуда только несколько продуктов берем, которые оказываются кошерными. Это воспитание? Нет, ребенок просто видит, как мы живем, и с гордостью повторяет то, что делают родители.

Когда мои родители переехали в Израиль, отец работал в отделе архитектуры города Ашкелона. Сегодня он на пенсии, но продолжает работать. Когда я жил с родителями, не было ни одного дня, чтобы я проснулся, а папа еще спит. Не было такого ни разу! Чтобы успеть к 8 утра на работу, папа вставал в пять часов утра и ехал в синагогу молиться. А молиться надо не 20 минут, а от 45 минут до часа.

И мы, дети, знали, почему папа так рано встает: потому что он не молится за счет рабочего времени, он может молиться только за счет своего личного времени, за счет своего сна. Он никогда не говорил нам, что надо честно работать, что молиться надо только за счет себя — мы это видели. Это и есть воспитание на личном примере. Не важно, сколько ты общался с другими людьми, главное — родители, которые показывают своим примером, как надо жить.

В субботу нам нельзя включать или выключать электричество, это считается очень строгим запретом, это все равно что есть свинину религиозному человеку. Но человек, особенно ребенок, может автоматически нажать на выключатель, поэтому мы заранее готовим дом к субботе: накануне заранее включаем свет там, где он нам понадобится, заклеиваем выключатели, покрываем экран компьютера. Дети, войдя в дом, понимают, что наступил шабат. Когда мы видим, что ребенок собирается сделать что-то, запрещенное шабатом, сразу автоматически кричим: «Шабат!» И когда видим, что сейчас упадет и разобьется ваза, тоже кричим: «Осторожно!» Но по силе звука дети слышат, что для родителей важнее — предотвращение нарушения шабата или сохранение вазы. И это тоже воспитание: дети видят, что для родителей на самом деле важно.

— Я очень ленивый человек. Подскажите на личном опыте, как бороться с ленью и начать работать? (Семен)

— На личном опыте подсказать не могу, потому что я не очень ленивый (смеется). Чтобы правильно дать совет, нужно знать, сколько лет Семену — в начале он своего жизненного пути или уже взрослый. Но, в принципе, мой подход такой: он не должен ломать сам себя, ему не надо требовать от себя больше, чем есть у него сил. Если он любит спать до 11 часов, то пусть найдет работу, которая позволяет это делать. Пусть он начнет с каких-то маленьких успехов в своей жизни, которых можно достигнуть без особых усилий над собой. А когда достигнет маленьких успехов, ему захочется еще, еще и еще. Пусть это будет медленно, но сильно давить на себя не надо.

МЕССИЯ НА ПОРОГЕ УЖЕ СТОИТ

— Папа Римский в прошлом году сказал, что началась Третья мировая война. Вы ощущаете мировые события именно так?

— Я скажу, как еврейство смотрит на эти события. Все ощущают, что что-то происходит. Это можно назвать и так, и по-другому, но явно что-то происходит. По еврейской традиции подобное происходит в преддверии хороших времен.

— Считаете, что Мессия или по-еврейски Машиах пришел?

— Машиах приходит. Он на пороге уже стоит. Согласно Каббале, Машиах уже находится в мире, и эти глобальные события связаны с ним. А когда он появится, войны закончатся. Но это уже входит в тайны Каббалы...

У всех нас, простых людей, что-то изменится в сознании. Лет 30 назад никто в России не поверил бы, что наступят такие времена, когда будут открываться синагоги, а раввина пригласят на интервью в газету. Об этом не только не мечтали, но даже не могли это себе представить. Прошло всего несколько десятков лет, и сегодня мы уже не можем понять, как мы без этого жили раньше?! Но изменения произошли, и, слава Богу, без войны. И мы верим, что и во всем мире так может все измениться к лучшему.

А когда человек знает, что придут такие времена, надо к ним готовиться, чтобы не было стыдно перед самим собой, потому что тогда мера — хороший ты человек или плохой — будет другой. И мы стараемся готовить к этому себя, своих детей, общину. С Божьей помощью скоро придут хорошие времена. И дай Бог, чтобы они наступили быстрее.

— Говорят, человек может прожить 120 лет. Это так?

— Так написано в Торе. Согласно еврейской традиции, весь мир появился 5776 лет назад, и раньше люди жили очень долго — Адам, первый человек, жил 930 лет. Но Создатель решил, что 120 лет человеку достаточно. И потом люди жили 120 лет, самый известный из них — Моисей, который умер ровно в 120 лет. Когда он пришел в Египет, чтобы освободить народ, ему было 80 лет. И в Торе написано, и в Коране упоминается, что в день своего 120-летия он попрощался с народом, поднялся на гору, где и умер. Еще про два-три случая мы знаем, что человек прожил столько.

То есть 80 лет — это не конец жизни, надо смотреть вперед. Это отдельная тема, которую надо обсуждать. Иногда смотришь — человек, прожив 70 лет, решает, что все уже кончено, он никому не нужен, и опускает руки. Но это как раз время для развития духовной жизни! Тебе не надо спешить на работу, и освобождается время на творчество и хобби. Знаю мужчину, который в 80 лет начал рисовать, писать книги. А когда человек сидит дома и ему скучно — это самое страшное.

— Вы встречались с Любавичским ребе?

— Да, в первый раз я увидел его в 1986 году, когда мне было 12 лет. И потом каждый год родители отправляли меня из Израиля в Нью-Йорк, чтобы я мог общаться с таким человеком. Он всегда был для меня духовным лидером. В 1972 году ему было 70 лет, а я еще не родился. У меня есть магнитофонные записи всех его выступлений с 1950 по 1994 годы, кроме субботних. Любавичский ребе — это не главный раввин, его никто не назначает, это духовный лидер, за которым тянется народ.

— Духовный центр Хабад-Любавич находится в Нью-Йорке?

— Да, его синагога в Нью-Йорке считается нашим духовным центром.

— Какая цель у движения Хабад-Любавич?

— Цель, которую перед нами поставил Любавичский ребе, заключается в том, чтобы не было ни одного еврея, который чувствовал бы себя одиноким. У нас нет цели собрать всех евреев в государстве Израиль, цель — чтобы в любом месте евреи жили полноценной жизнью. Для этого надо создавать им условия, помогать и обучать. Это наша задача — помочь евреям вернуться к своим традиционным корням.

— А кто сегодня у вас духовный лидер?

— Он же, этот же духовный лидер. Его учение изложено в сотнях книг, по которым мы постоянно учимся. Кроме того, он создал систему и назначил специальных людей, чтобы они обеспечили работу этой системы. Когда ребе было 70 лет, ему кто-то написал письмо с предложением уйти на покой, но он отметил свое 70-летие открытием еще 70 учреждений. И все, что он успел сделать после 70 лет, — это намного больше того, что он сделал до этой даты. Именно такой человек, с жизненным опытом, и может дать что-то полезное другим людям.

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ ВСЕЛЯЕТ ВЕРУ В БУДУЩЕЕ РОССИИ»

— Как вы считаете, какова роль России для евреев?

— Я вижу, как здесь, в России, отмечается День Победы. Этот день и для евреев особый. Он как символ спасения. Может быть, официально его нельзя так называть, но для нас 9 Мая — это все равно что день спасения еврейского народа, избавления его от большой беды.

— Благодаря Советскому Союзу было образовано государство Израиль. Как вы думаете, почему президент Израиля не прибыл на празднование Дня Победы? Неужели он не мог почтить память погибших и отдать дань уважения? (Валера Харламов)

— Я не пресс-секретарь президента и не знаю, какие причины помешали ему приехать, но 100-процентно не потому, что он не уважает 9 Мая.

— Мы с вами встречаемся сразу после Хануки (интернет-конференция состоялась 15 декабря — прим. ред.). Это какой-то особенный праздник?

— Нельзя сказать, что какой-то из наших праздников особенный, что он главнее других. Каждый праздник что-то собой символизирует. Есть день Торы, когда нам даровали Тору. Есть праздник Пейсах, когда народ впервые вышел из рабства 3 тысячи лет назад. Праздник символизирует не сам этот факт, потому что рабом можно оставаться и когда физически ты свободен, рабство может быть и внутри себя. Пейсах — это день, который помогает нам найти путь из рабства и по-настоящему быть свободным человеком.

Есть еще два праздника — Пурим и Ханука. Эта история случилась почти 2200 лет назад. Евреи жили в Израиле, это был духовный центр народа. Но в Израиль пришли греки и фактически подчинили его своей власти (эпоха владычества над Святой Землей эллинистической династии Селевкидов — прим. ред.). Они не собирались уничтожать народ, живущий здесь, а просто предложили евреям жить как они. Чем-то это было похоже на то, как позднее поступила в СССР коммунистическая власть: живите, но культура у нас должна быть общая. Несколько десятков лет греки были в Израиле: захватили храм в Иерусалиме, поставили там своего идола, что было самое страшное для народа. Израильский народ восстал (восстание Маккавеев в 167 году до н. э. — прим. ред.). И была победа в этой войне, что являлось уже большим чудом, потому что еврейская армия была очень маленькой. Когда еврейские воины освободили храм, они не смогли отыскать в нем ритуального масла для меноры (светильника из 7 свечей — прим. ред.), чтобы очистить здание после пребывания в нем язычников: все склады с маслом оказались вскрыты и осквернены. Нашли только один маленький кувшин, которого едва могло хватить на день. А для того, чтобы приготовить новое масло, необходимо 8 дней. Но чудесным образом масло из маленького кувшина горело на протяжении 8 дней и ночей, этого оказалось достаточно, чтобы возобновить запасы масла. Поэтому Ханука традиционно длится 8 дней.

Ханука — это во многом детский праздник, потому что завоеватели в первую очередь пытаются воздействовать на детские неокрепшие умы, зомбируя их своей идеологией. Поэтому Маккавеи спасли не просто Израиль — они спасли его детей. В благодарность за этот подвиг в дни Хануки зажигаем свечи и в доме, и на улице. Потому что, если у тебя есть что-то хорошее, поделись этим.

Смысл Хануки в том, чтобы никто не смел трогать национальных духовных ценностей. Самая дорогая вещь для каждого народа — это то, что он получил от своих предков. Это нельзя трогать. Мы как бы говорим власти: люди готовы слушаться вас, если вы не будете покушаться на наши традиции. Это касается не только евреев, а всех народов и религий.

Главное изменение, которое произошло в России, — это свобода жить так, как диктуют традиции твоего народа. И предоставление духовной свободы вселяет веру в будущее России.

«АНЕКДОТЫ ПОМОГАЮТ ОБЪЯСНИТЬ ГЛУБОКИЕ МЫСЛИ»

— Про евреев много анекдотов сочинили. А какой из них вам нравится больше других? (Макс)

— Не могу сказать, что я талантливый рассказчик анекдотов, но слушать их люблю, потому что анекдоты — это путь открыть сердце. Я, конечно, имею в виду добрые анекдоты, а не те, которые кого-то оскорбляют. Анекдоты помогают не только расслабиться и разрядить обстановку, но и объяснить глубокие мысли. Я расскажу анекдот, который, как мне кажется, имеет глубокий смысл.

Был один царь, и до него дошли слухи, что евреи откуда-то узнают все его планы: он успел еще только подумать, а они уже обсуждают это. Перед субботой евреи собираются в одном месте, чтобы помыться, и там говорят о его планах. И однажды он решил проверить, все ли его планы евреи узнают, и как они это делают. Оделся как еврей и пошел к ним. Слышит — один еврей говорит другому: «Сегодня царь должен прийти сюда». Царь был в шоке! Как они узнали?! Вызвал к себе раввина и спрашивает: «Кто у вас шпион?» Раввин засмеялся и отвечает: «Ты думаешь, что ты сначала планируешь, а мы потом об этом говорим. На самом деле сначала мы говорим, а потом ты это планируешь».

Анекдот говорит о том, что человеческие слова имеют большую силу, они влияют на ситуацию. Этот принцип — не говорить плохие слова — входит в наше воспитание. К примеру, если человек болеет и врачи говорят о его близкой кончине, мы сами никогда не произнесем эти слова. Потому что наши слова могут повлиять. Даже мысли влияют на ситуацию! Поэтому всегда надо думать хорошо. А как думать хорошо, если на самом деле плохо? Надо хоть раз в день подумать о своей жизни хорошо и произнести эти слова вслух.

Нельзя никогда говорить детям: ты плохой. Можно сделать ему замечание, подсказать, как сделать правильно, но когда ты называешь его плохим, он таким и становится. И даже думать не надо о том, что ребенок плохой, потому что и мысли могут повлиять.

«САМАЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ЧТОБЫ ЛЮДИ ДУМАЛИ О СВОЕЙ ЖИЗНИ»

— Знаем, у вас есть хобби...

— Да, я рисую и играю на пианино. Рисовать у нас любит вся семья: и дедушка рисовал, и папа, и мои дети всегда рисуют. Мой брат достиг больших успехов в живописи. Я не могу сказать, что я большой художник, но рисовать люблю. Вечером у нас дома все что-то рисуют. Недавно была Ханука, и когда дети пришли домой из синагоги, каждый взял листок и нарисовал свои впечатления от праздника.

Когда мои родители уезжали из Советского Союза в Израиль, они взяли с собой пианино (смеется). Оно до сих пор стоит у них дома. У нас тоже есть пианино, и я очень люблю вечером или в обед поиграть на нем. А два года назад начал учиться игре на скрипке. Мои дети тоже любят музыку, у них есть успехи.

— Газету «БИЗНЕС Online» вы читаете?

— Сегодня буду читать... (смеется). Вообще, я мало читаю газеты. Конечно, новости надо знать, но когда приходишь в синагогу, узнаешь все — прихожане рассказывают. Интернет не приветствуется у нас в семье. Даже на еврейские сайты я не очень часто захожу. Но когда есть интересные публикации, мне присылают ссылку, и я читаю.

Но несмотря на то, что я сам не читаю, я считаю, что интернет — это очень важно, потому что сегодня народ находится там — в онлайне. Конечно, в религиозных целях мы тоже активно используем интернет — там и книги публикуются, и еврейские новости. Мы сегодня с вами обсуждали многие важные темы, и, думаю, люди должны это знать. У человека рождаются мысли, когда он слышит такие разговоры, даже если не согласится с нашим мнением. И это наша самая главная цель — чтобы люди думали о своей жизни.

— Спасибо вам за интересный разговор.

«БИЗНЕС Online»