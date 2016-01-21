В Украине 27 января отметят День памяти жертв Холокоста

27 января в Украине при поддержке государственных органов власти пройдет Всеукраинская акция памяти жертв Холокоста "Шесть миллионов сердец", сообщает пресс-служба Еврейского форума Украины.

В этот день во всех областных центрах Украины и в городе Киеве состоятся мемориальные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. Об это сообщил на брифинге в Еврейском форуме Украины инициатор проведения акции Президент Еврейского тФорума Аркадий Монастырский.

В 2005 году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 27 января - Днем памяти жертв Холокоста. С 2008 года ЕФУ инициирует проведение мемориальных акций в Украине. Верховна Рада Украины 5 июля 2011 года приняла постановление, в котором призвала отмечать 27 января, как День памяти жертв Холокоста в Украине на государственном уровне.

За годы Второй Мировой войны в Украине фашистами и их пособниками было уничтожено более 1 миллиона 500 тысяч евреев. Гибель миллионов женщин, стариков и детей - трагедия не только еврейского народа, но и всей Украины.

Согласно рекомендации ООН в этом году на мемориальных мероприятиях особое внимание будет уделено теме: "Холокост и человеческое достоинство". Истории из жизни переживших Холокост - это истории не только боли и страданий, но триумфа и возрождения.

В этот день в городах и селах Украины состоятся митинги памяти, откроются выставки в музеях и библиотеках, состоятся круглые столы и уроки памяти в школах.

Шесть свечей в память о шести миллионах жертв Холокоста будут зажжены в Киевском Доме актера государственными деятелями Украины, главами дипломатических миссий Израиля, Германии и Румынии, бывшими узниками гетто и концлагерей и Праведниками народов Мира. Впервые в Церемонии примет участие Лауреат Нобелевской премии, известный израильский ученый Дан Шехтман. Завершится Мемориальный вечер музыкально-поэтической композицией с участием мастеров искусств Украины.