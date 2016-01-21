В Израиле вышла книга о евреях-выходцах из Украины, сыгравших значительную роль в формировании государства Израиль.

Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на консула и общественного деятеля Олега Вишнякова.

Он отметил, что проект поддержали Институт Юдаики и Почетное консульство Израиля. Цель издания – рассказать о том, как тесно связаны исторически народы Украины и Израиля. На протяжении столетий евреи проживали на территории нынешней Украины. И им очень хотелось вернуться на родину, создать собственное государство. В книге рассказывается о тех людях, которые родились в Украине и сформировали современный Израиль.

Она познавательна и интересна тем, что дает много полезного материала о первых поселениях, первых кибуцах. Израильтяне крайне высоко ценят взнос евреев-выходцев из Украины, которые стали надежной опорой страны.

Важно отметить, что на территории Украины установлены сотни памятников еврейской культуры, Израиль – это мировой центр трех религий, и он интересен многим, в том числе и украинцам, подытожил Вишняков.

jewishkiev.com.ua