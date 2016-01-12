В Израиле 660 тысяч граждан не могут вступить в законный брак

Запрет на заключение гражданского брака в Израиле мешает узаконить свои отношения 660 тысячам евреев, среди которых 364 тысячи репатриантов из бывшего СССР. Об этом говорится в новом докладе общественной ассоциации «Хидуш» за свободу вероисповедания и гражданское равноправие, представленном на конференции Кнессета, посвященной вопросу заключения брака в обход главного раввината.

В документе говорится, что 20% браков, зарегистрированных в Израиле, заключены за рубежом, в обход запрета на неортодоксальные свадьбы. При этом 70% светских граждан Израиля выразили желание сочетаться гражданским браком, если бы государство позволило.

Выводы общественной организации основаны на статистике опросов общественного мнения и данных Центрального статистического бюро Израиля.

Глава «Хидуш», раввин Ури Регев, заявил на конференции о росте числа израильтян, которые хотят «быть свободными от оков раввината». По его словам, «монополия раввината» наносит вред иудаизму, поскольку из-за нее граждане «начинают испытывать нетерпимость к иудаизму, считая его темным, отвратительным экстремизмом».

Помимо репатриантов, которые не могут сочетаться браком в Израиле, поскольку гражданские и неортодоксальные еврейские свадьбы не признаются государством, страдают 13 тысяч неортодоксальных евреев, обращенных в иудаизм, и другие группы граждан.

По данным «Хидуш», столь же строгие ограничения на брак, как в Израиле, действуют всего в 45 странах мира, большинство из которых мусульманские.

jewishnews.com.ua