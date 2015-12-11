Погибший охранник синагоги стал "человеком года" в Дании

Читатели популярной датской газеты «Берлингске» признали человеком года-2015 охранника синагоги Копенгагена Дана Узана, погибшего в феврале от рук исламских террористов. Об этом сообщает "Еврейская община Киева".

Узан грудью преградил террористу вход в синагогу, в которой в тот момент проходило празднование бар-мицвы одного из членов еврейской общины. Ему, хотя он был безоружен, удалось вытолкнуть террориста из здания. Спасая людей в синагоге, Узан погиб от пули исламского фанатика.

Премьер-министр Дании Расмуссен поддержал выбор читателей и также высказался за то, чтобы еврейского героя назвать человеком года в Дании.

Отец Дана – израильтянин, мама – датчанка. Дан был спортсменом, занимался баскетболом, закончил курсы охраны при местной еврейской общине. Ему было всего 37 лет.

«Он всегда был готов прийти на помощь. Удивительный и незаменимый человек», — охарактеризовал погибшего представитель еврейской общины Копенгагена раввин Адам Мельхиор.