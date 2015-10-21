В Мариуполе почтили память жертв Холокоста

Мариупольская еврейская община провела траурные поминальные мероприятия, посвященные 74-й годовщине уничтожения нацистскими оккупантами еврейского населения Мариуполя в 1941 году, сообщает sinagoga.kiev.ua.

По традиции траурные мероприятия начались возложением цветов у памятного знака, установленного на здании пятого корпуса Приазовского гуманитарно-технического университета. На том месте нацисты собрали евреев Мариуполя, не успевших эвакуироваться из города и повели на расстрел.

Следующее скорбное место – окраина поселка Агробаза под Мариуполем. Здесь осенью 1941 года были противотанковые рвы, которые стали братской могилой для 16 тыс. безвинных жертв Холокоста.

У мемориала, установленного на месте массового расстрела, прошел траурный митинг.

Главный раввин Мариуполя Менахем Мендел Коэн прочел поминальные молитвы. В память о жертвах нацизма были зажжены свечи, состоялось выступление учеников вечерней еврейской школы «Ор Авнер», прозвучали стихи мариупольского поэта Игоря Герланца.