5 октября иудеи празднуют Шмини Ацерет и Симхат Тора

5 октября (дата для 2015 года) Шмини Ацерет и Симхат Тора завершают череду осенних еврейских праздников.

В Торе сказано, что на восьмой день от начала праздника Суккот будет еще один отдельный, самостоятельный праздник. Его название показывает, что на восьмой день (шмини) кого-то задержали (ацерет).

Кого задержали и зачем? Приводят такой пример. Царь пригласил своих детей на семидневный пир. Когда пришло время расставания, царь сказал: «Дети, я хочу обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, задержитесь еще на один день». Так и в Торе говорится: «На восьмой день будет у вас праздник».

Мудрецы постановили, что в этот день - Шмини Ацерет - евреи будут заканчивать ежегодный цикл чтения Торы и начинать чтение ее с начала. Так в Шмини Ацерет вошел еще один элемент - Симхат Тора - праздник завершения цикла чтения Торы. Симхат Тора в переводе означает - Радость Торы.

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