27 сентября вечером иудеи начинают праздновать Суккот

Иудейский праздник Суккот начинается 15 числа месяца тишрей по еврейскому календарю, в 2015 году он приходится на 28 сентября и продолжается семь дней, но по традиции иудеи начнут его отмечать с заходом солнца накануне - 27 сентября.

Слово “сукка”, давшее название празднику, переводится как “шатер”, “шалаш” или “кущи” (праздник в старину так и назывался – праздник Кущей). Но, по сути, это слово означает “жилище”, крыша которого сделана из растений.

Если все прочие праздники евреи отмечаются дома, в кругу семьи, то в Суккот они покидают свои дома и живут в шалашах, специально построенных для этого на улице, в память о 40-летнем странствии еврейского народа по Аравийской пустыне на пути из Египта в Землю обетованную.

Этот праздник всегда отличает радостная и оживленная атмосфера: на праздничное угощение приглашаются не только родные и близкие, но даже малознакомые люди, и это особенно важно для тех, кто нуждается в дружеской и моральной поддержке.

В эти дни иудеи обращаются к Всевышнему с благодарностью и восхвалениями за то, что Он благословил свой народ изобилием.