В Японии избрали первого главного раввина в истории страны

В Японии впервые избрали главного раввина страны. Им стал раввин Биньямин Едрейи, который уже 16 лет является эмиссаром «Хабада» в Токио. Об этом сообщает сайт sinagoga.kiev.ua.

Главный раввинат Израиля рассматривал его кандидатуру в течение последних трех лет, однако японские власти откладывали его назначение.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга вручил раввину Едрейи верительные грамоты, подписанные главным сефардским раввином Израиля Ицхаком Йосефом, главным раввином Иерусалима Шломо Амаром, главным раввином города Мигдаль-ха-Эмек Ицхаком Гроссманом и другими. Такое количество подписантов гарантирует, что будущие решения раввина Едрейи одобрят раввины всего мира.

За последний год отношения между Израилем и Японией укрепились. В мае 2014 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Токио и встретился со своим японским коллегой Синдзо Абэ, а в январе этого года Абе нанес ответный визит Нетаньяху в Иерусалиме.