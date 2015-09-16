16 сентября иудеи вступают в пост Гедалии

У иудеев это день траура и поста в память об убийстве Гедалии бен Ахикама — последнего наместника Иудеи, назначенного вавилонянами после разрушения Первого Иерусалимского Храма.

Шестой век до нашей эры был сложным периодом в истории Иудейского царства. Маленькая страна находилась между двумя могучими державами — Вавилоном и Египтом. Правители Иудеи пытались лавировать между ними, стремясь найти более выгодного союзника и покровителя. В конце концов в 605 году до н.э. царь Вавилона Навуходоносор разгромил египтян и покорил Иудею.

Долгие годы евреи мирились со своим подневольным состоянием, но в 598 году до н.э. Иудея вновь выступила на стороне Египта. В ответ вавилонский царь пленил иудейского царя Иехонию и всю национальную элиту, в том числе царедворцев, военных, оружейных мастеров и т.д. Общее число плененных составляло десять тысяч человек. Над оставшимися на родине Навуходоносор поставил наместником царя Цидкиягу. Но в 591 году Цидкиягу возглавил очередное восстание против Вавилона, надеясь на поддержку Египта, и в 588 году Навуходоносор вновь двинулся в поход на Иудею.

После двух лет осады Иерусалим пал. Навуходоносор разрушил город, Первый Храм и казнил сыновей царя Седекии, положив конец 400-летнему правлению династии из рода Давида. Он убил или взял в плен большинство членов царской семьи и знати страны. Элита еврейского общества, включая главных священнослужителей, гражданских и военных, была уведена в качестве пленных в Вавилон. Многие были убиты.

Однако Навуходоносор не хотел превращать Иудею в безжизненную пустыню. Людям низших сословий было разрешено остаться в Иудее, чтобы заниматься земледелием. Правителем Иудеи Навуходоносор назначил Гедалию, сына Ахикама, мудрого и справедливого человека, друга пророка Иеремии.

Многие евреи, бежавшие во время войны в безопасные места, в соседние страны, стали возвращаться в страну. Губернатор призывал народ хранить лояльность по отношению к Вавилону и обещал мир и безопасность. Можно сказать, что обещание это было выполнено – вавилонский гарнизон, расквартированный в стране, не оскорблял евреев, а даже защищал от враждебных соседей.

Среди беженцев, которые присоединились к Гедалии, был и Исмаил, один из царевичей рода Давида, который, видимо, считал, что он будет гораздо лучшим правителем для Иудеи и что Иудее нужно ориентироваться в своей внешней политике на Египет, а не на Вавилон. Поэтому он нашел союзника в лице царя государства Аммон, который с беспокойством следил за ростом новой еврейской колонии. И, дождавшись благоприятного случая, убил Гедалию, много его видных соратников, а также уничтожил и небольшой вавилонский гарнизон, находившийся в городе Мицпа, ставке губернатора.

Гедалия был предупрежден о заговоре, но отверг предложение соратников тайно убить своих врагов. Сам он был убит во время резни, устроенной на праздничном пире во второй день Рош а-Шана.

В наказание за убийство Гедалии Навуходоносор ликвидировал Иудейское царство, превратив его в вавилонскую провинцию, и увел в плен более 9 тысяч жителей страны. В итоге еврейский народ надолго лишился своего государства и национальной независимости. Евреям осталась одна возможность – бежать в Египет. Но и там достигла их рука Вавилона: несколько лет спустя Навуходоносор вторгся в Египет, разрушил его и большинство еврейских беженцев при этом погибло.

В память убийства Гедалии и трагедии, которая затем произошла с еврейским народом вскоре после разрушения Первого Храма, и был установлен этот пост, называемый постом Гедалии, упоминается в Библии (Зах. 8:19) как "пост седьмого (месяца)".

РИА Новости