Паломники-хасиды перечислили 300 тысяч гривен для бойцов АТО

Паломники-хасиды, которые приехали в город Умань Черкасской области, перечислили 300 тыс. грн для бойцов АТО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Уманском горсовете, средства перечислены на целевой счет исполкома горсовета. Эти средства потратят на помощь бойцам АТО из города Умань.

В город Умань по состоянию на 16.00 10 сентября прибыли почти 12 тыс. паломников-хасидов. На празднование еврейского нового года Рош-га-Шана этой осенью в Умань ожидается приезд около 27 тыс. паломников из 24 стран мира, главным образом из Израиля и США.