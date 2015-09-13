В Умань приехали около 26 тыс. паломников-хасидов

В Умань Черкасской области на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана состоянию на 13 сентября прибыло более 25,6 тыс. паломников-хасидов из 19 стран мира.

Как сообщили УНИАН в Уманском горотделе милиции, на территории города, за время пребывания хасидов, правоохранители не зафиксировали чрезвычайных ситуаций или конфликтов.

Как сообщал УНИАН, в Умань по состоянию на 11 сентября пребывали более 24,5 тыс. паломников-хасидов из 19-ти стран. На празднование еврейского нового года Рош-га-Шана этой осени до Умани ожидается приезд около 27 тыс. паломников из 24 стран мира, преимущественно из Израиля и США.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейской течения хасидизма. Здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловського) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана будет отмечаться 14-15 сентября.