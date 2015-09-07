В Днепропетровске состоялась встреча Главных раввинов городов Украины – посланников Седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона. На это совещание, посвященное вопросам подготовки к праздникам месяца Тишрей и общинной деятельности 5776 году, прибыл Глава службы посланников Всемирного Любавического Движения раввин Мойше Котлярский.

Раввины, как сообщает сайт Днепропетровской еврейской общины, обсудили широкий круг вопросов, в том числе и связанных с сохранением образовательных программ и программ общинной деятельности в условиях непростого экономического положения. Раввин Котлярский провел индивидуальные встречи с каждым раввином, а затем состоялся общий фарбренген в зале «Menorah Ballroom».

Раввины городов Украины высказали глубокую благодарность тем бизнесменам и структурам, которые поддерживают возрождение еврейской жизни в больших и малых городах, заботятся о еврейских школах и детских садиках, о социальной, гуманитарной и религиозной деятельности еврейских общин. Они обратились к Вс-вышнему с просьбой послать всем евреям Украины, и всей стране и ее жителям, хороший, благополучный, счастливый год, чтобы во всей Украине был мир и процветание.

РИСУ