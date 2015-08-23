Международный аэропорт "Одесса" готовится к приему хасидских паломников

С 9 по 17 сентября в Международном аэропорту «Одесса» будет реализована ежегодная паломническая программа по случаю празднования иудейского Нового года и чествования хасидами памяти своего духовного лидера цадика Нахмана, сообщает сайт eajc.org.

По информации портала «Крылья», ожидается, что через южные воздушные ворота в Украину прибудут порядка трех тысяч паломников. На прилет и вылет будет обслужено дополнительно 27 чартерных рейсов.

В отличие от прошлых лет, обслуживание паломников в этом году будет производиться через основное здание терминала одесского аэропорта. Работа будет организована таким образом, чтобы не создавать неудобств ни паломникам, ни пассажирам регулярных рейсов. Из Одессы хасидские паломники отправятся в Умань.

На разработку программы ушло три месяца. В ней приняли участие специалисты, как с украинской, так и с израильской стороны.

«Все службы аэропорта на период программы будут переведены на усиленный режим работы, чтобы обеспечить комфортное и быстрое обслуживание всем пассажирам», – заявил директор ООО «Международный аэропорт Одесса» Виталий Портянко.