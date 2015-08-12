В Иерусалиме обнаружили микву времен Второго Храма (I в. н.э.)

В Иерусалиме на месте строительства детского сада обнаружили древнюю микву, покрытую рисунками и надписями. Управление древностей Израиля сообщило, что резервуар для ритуальных омовений относится к концу эпохи Второго Храма (I в. н.э.).

Стены резервуара покрыты древней штукатуркой с надписями, смысл которых ученым пока разгадать не удалось, однако предполагают, что они содержат несколько имен, а обнаруженный рисунок, похожий на менору, уникален, поскольку в ту эпоху евреи воздерживались от изображения священного объекта из храма.

«Такая концентрация надписей и символов эпохи Второго Храма на одном месте археологических раскопок и в таком прекрасном состоянии – редкая, уникальная и интригующая находка», – заявили руководители раскопок Ройи Гринвальд и Александр Вигман.

Настенные надписи и рисунки оказались столь хрупкими, что повредились от контакта с воздухом. Их отреставрировали на месте, а затем отделили от стен и перенесли в лабораторию Управления древностей для дальнейшего изучения.

Седмица.Ru