В Кременчуге на месте древних еврейских захоронений будет создан мемориальный комплекс

Еврейская община Кременчуга инициировала вопрос о выделении земли под мемориальный комплекс в микрорайоне «Озерный», где на территории артскладов находятся древние еврейские захоронения. Здесь похоронены праведницы Сара и Хая – дочери основателя хасидизма цадика Нахмана, сообщает сайт eajc.org.

На заседании рабочей группы по вопросам обеспечения льготников землей главный архитектор города Александра Волощенко заверила, что территория под мемориальный комплекс будет выделена и занесена в генплан города. Кроме того, все необходимые документы будут подготовлены и переданы институту «Дипромисто», который занимается разработкой генплана.

Единственны вопрос, который остается решенным не до конца – это границы мемориального комплекса.

«Без проведения соответствующих работ и замеров мы можем говорить только об ориентировочных границах будущего мемориального комплекса», – сказала Александра Волощенко.

Еврейская община, в свою очередь, пообещала облагородить территорию за свой счет без привлечения бюджетных денег.