Еврейская ассоциация Умани отремонтировала в городе улицу Щорса

Представители Уманской еврейской ассоциации выделили средства на ремонт улицы Щорса в Умани и обеспечили бойцов 41 батальона Вооруженных сил Украины, который базируется под Мариуполем, спальными мешками, подушками и другими крайне нужными для них вещами, сообщает sinagoga.kiev.ua.

По мнению председателя Уманской еврейской ассоциации Элиезера Киршбаома и его коллеги Авраама Ягельника, такому туристическом городу как Умань стыдно иметь плохие дороги. И они готовы помочь городу стать лучшим в силу своих возможностей.

Представители ассоциации также пожелали мира для Украины, о чем и планируют молиться во время очередного паломничества хасидов в Умань на праздник Рош а-Шана.