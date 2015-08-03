Праправнук Шолом-Алейхема посетил хасидские святыни в Украине

Ханина Берман (40-летний праправнук выдающегося драматурга Шолом-Алейхема) в июле посетил хасидские святыни в Украине, пожертвовал средства на благотворительность и съездил в поселок Анатевка, где идет постройка социального жилья для беженцев с востока Украины, сообщает Sweet Home.

"С давних пор я мечтал посетить святые места и могилы праведников, и вот теперь осуществил свою мечту. Я посетил могилы ребе – Бал Шем Това – основателя хасидизма, Зуши из Ханиполи, Шнеур Залмана. Мы побывали в Житомире, Бердичеве, Меджибоже, Гадяче, Нежине. Я посетил приют, где живут дети, оставленные родителями – еврейские дети. У них у всех такая сложная судьба, об этом очень тяжело говорить…

С особенным интересом я побывал в поселке Анатевка (украинское название Гнативка). Здесь строятся дома для переселенцев с Донбасса. Мы все занимаемся благотворительностью, перевести деньги с карточки – в этом нет ничего необычного. Но когда ты находишься в этом месте, видишь, как растут эти дома, – это совершенно другое дело! Это непередаваемые ощущения!».