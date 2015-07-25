Ученые расшифровали 1500-летний свиток - третью книгу Торы "Ва-Икра" ("Левит")

Эксперты Археологического управления расшифровали содержание пергаментного свитка 1500-летнего возраста, который был найден на берегу Мертвого моря (в районе Эйн-Геди).

Как выяснилось, речь идет о третьей книге Торы «Ва-Икра» ("Левит"), текст написан на иврите и соответствует классическим канонам.

Свиток был найден 45 лет назад в ходе раскопок древней синагоги в Эйн-Геди, но до сих пор невозможно было расшифровать написанное.

Как сообщает радиостанция «Коль Исраэль», около года назад исследователи начали использовать передовые технические средства и специальные камеры, что позволило им решить эту проблему.

Наличие древней синагоги и свитка Торы в древнем поселке Эйн-Геди – это новое доказательство того факта, что еврейская жизнь в Эрец-Исраэль не прекратилась после разрушения Второго Храма в первом веке н.э.

Девятого числа еврейского месяца Менахем-Ав (в нынешнем году - 26 июля) будет отмечаться 1945 лет со времени уничтожения главной еврейской святыни римскими завоевателями.

cursorinfo.co.il