Главный раввин Литвы против перезахоронения останков жертв нацистов

Главный раввин Литвы Хаим Бурштейн обратился к правительству страны и муниципальным властям города Шяуляй с просьбой отменить перезахоронение останков жертв нацистов.

«В Шяуляе в Литве (входящей в Евросоюз) в настоящий момент происходит осквернение строителями места массового захоронения евреев, расстрелянных во рвах нацистами и их местными пособниками. Еврейская община Литвы обратилась к руководству страны с требованием незамедлительного прекращения работ», написал он в сети Facebook.

Как уже сообщалось, в Шяуляйском парке в Литве при прокладывании дороги обнаружено место массового захоронения времен Второй мировой войны.

В захоронении находятся останки примерно 40 человек. В общей сложности на этой территории было захоронено около 700 человек, расстрелянных нацистами, поэтому дальнейшие дорожно-строительные работы будут вестись под наблюдением.

Комиссия муниципального совета постановила извлечь из земли человеческие останки, обнаруженные при прокладке дороги, провести исследования, а затем перезахоронить, обозначив это место.

По имеющимся данным, это массовое захоронение бывших узников шяуляйской тюрьмы – людей разных национальностей, в том числе евреев.

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