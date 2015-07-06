В Днепропетровске открыли центр подтверждения еврейских корней

Национально-религиозная организация "Цорах" открывает свой офис в Днепропетровске, беря на себя задачу подтверждения еврейства потенциальных репатриантов в соответствии с еврейским законом.

По словам исполнительного вице-президента "Цораха" Якова Гаона, около четверти миллиона израильтян, прибывших из бывшего Советского Союза, евреи по Галахе, но у них не хватает документов, подтверждающих это. Таким образом, они не в состоянии выйти замуж и существуют в неопределенном состоянии, в котором они рассматриваются евреями светскими государственными учреждениями, но не рассматриваются таковыми раввинатом.

"Есть 250 тысяч репатриантов из бывшего Советского Союза, нуждающихся в помощи", – сказал он.

Программа "Цораха", названная "Шорашим" ("корни" с иврита) будет работать в новом офисе в Днепропетровске, где находится одна из крупнейших еврейских общин Украины, а также транзитный центр для многих евреев, спасающихся от боевых действий в соседнем Донбассе.

"Многие евреи имеют множество вопросов и проблем, связанных с подтверждением еврейства", – сказал днепропетровский раввин Шмуэль Каминецкий.

Подтверждение еврейства нередко включает в себя поездки в различные отдаленные точки, находящихся в разных советских республиках, а также серьезную архивную работу, многие люди не имеют достаточных финансовых или организаторских способностей, чтобы сделать это. "Я знаю много людей, которые были лишены возможности репатриироваться по причине недостатка документов, – сказал он. – Многие люди говорят: "Я еврей, но не смогу этого доказать, так что забудьте об этом".

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