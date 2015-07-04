



Сегодня, 4 июля, в Латвии отмечается День памяти жертв геноцида еврейского народа. Накануне у Межциемского мемориала, на месте массового расстрела и захоронений, прошёл траурный митинг. Об этом сообщает сайт grani.lv.

Собравшиеся вспомнили ужасные события 4 июля 1941 года, когда в Рижской хоральной синагоге было сожжено около 500 евреев.

Именно с Рижского погрома началось массовое уничтожение евреев в оккупированной немецкими войсками Латвии. В память обо всех погибших прозвучала молитва.

«Сейчас в мире есть люди, которые утверждают, что Холокост – это блеф, выдумка. Но тогда получается - выдумка и Треблинка, выдумка и Собибор, выдумка – масса концлагерей по Европе, где уничтожались люди. Мы собираемся для того, чтобы напомнить, что действительно были уничтожены массы людей – и в Даугавпилсе, и других местах», - обратился ко всем собравшимся председатель еврейской общины Ханон Шперлинг.

Только в Погулянском лесу было расстелено 15 000 человек, из которых 9 000 – жители Даугавпилса. Как отметил Ханон Шперлинг, пока мы помним об этой жестокости, зло не повторится.