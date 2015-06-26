На Черкасщине уже готовят паломничество хасидов в Умань

Максимально позаботиться о безопасности паломников-хасидов в Умани - об этом на встрече договорились председатель Черкасской областной государственной администрации Юрий Ткаченко и Чрезвычайный и Полномочный Посл Государства Израиль в Украине Элиава Белоцерковский, сообщает сайт oda.ck.ua.

В качестве примера глава области привел прошлогоднее празднование Рош-га-Шана. Тогда в Умань съехались более 20 000 паломников из 9 стран мира, а о безопасности заботились с полсотни правоохранителей Украины и представители полиции Израиля.

Юрий Ткаченко предложил согласовать совместный план мер безопасности и обратил внимание на необходимость развития туристической инфраструктуры города. Он также отметил, что в Умани разработаны проекты, которые могут заинтересовать инвесторов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине поблагодарил городской и областной власти за понимание и поддержку в проведении праздника, и пообещал обдумать все предложения и подготовить свои.

«Умань - это уже бренд для наших граждан, - сообщил Елиав Белоцерковский. - Поэтому я уверен, что среди инвесторов вызовет живой интерес. Тот факт, что там способны из года в год обеспечить безопасность паломников, тоже добавляет плюсов инвестиционной привлекательности города. И хорошо, что мы заранее обсуждаем все вопросы, связанные с празднованием иудейского Нового года».

В этом году Рош-га-Шана будут отмечать с 14 по 15 сентября.