В Умани посол Израиля обсудил предстоящий приезд хасидов-паломников на празднование Рош-га-Шана

В городе Умань Черкасской области Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Елиав Белоцерковски обсудил с местными властями нынешний приезд хасидов-паломников в город на празднование еврейского Нового года Рош-га-Шана.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Уманского горсовета, сегодня израильская делегация встретилась с и.о. городского головы Александром Цебрием. Во время встречи обсуждались вопросы по организации приема хасидов-паломников и празднования еврейского Нового года осенью 2015 года.

Кроме того, в День скорби и памяти жертв войны в Украине Цебрий и Белоцерковски возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста в урочище «Сухой Яр», где во время Второй мировой войны фашистскими захватчиками было расстреляно свыше 25 тыс. мирных жителей, среди которых большинство - еврейской национальности.

Как сообщал УНИАН, в город Умань в 2014 году на празднование 5775 иудейского нового года Рош-га-Шана приехало более 20 тыс. хасидов-паломников из 9 стран мира. В 2013 году новый год возле могилы цадика Нахмана здесь встретили почти 30 тыс. паломников из 16 стран, преимущественно из Израиля.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейской течения хасидизма. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма - похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств.