Посол Израиля обсудил с Главным Раввином Украины направления сотрудничества с религиозными еврейскими общинами

10:56, 30 мая 2015
Иудаизм
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На этой неделе Чрезвычайный и Полномочный Посол государства Израиль в Украине господин Элиав Белоцерковский  посетил  Центральную синагогу Киева, сообщает sinagoga.kiev.ua.

В ходе встречи с Главным Раввином Украины  и Киева Моше-Реувеном Асманом господин Посол  ознакомился с деятельностью  Еврейской Религиозной Общины и обсудил  возможные направления дальнейшего сотрудничества.

После экскурсии по синагоге высокий гость подчеркнул, что посещая это святое место он всегда "заряжается" позитивной энергией и верой.

Гсподин Элиав Белоцерковский высоко оценил разноплановую деятельность общины, направленную не только на духовно-образовательный  аспект жизни прихожан, но и на огромное количество социальных проектов, которые столь важны в наше сложное время.

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