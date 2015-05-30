Посол Израиля обсудил с Главным Раввином Украины направления сотрудничества с религиозными еврейскими общинами

На этой неделе Чрезвычайный и Полномочный Посол государства Израиль в Украине господин Элиав Белоцерковский посетил Центральную синагогу Киева, сообщает sinagoga.kiev.ua.

В ходе встречи с Главным Раввином Украины и Киева Моше-Реувеном Асманом господин Посол ознакомился с деятельностью Еврейской Религиозной Общины и обсудил возможные направления дальнейшего сотрудничества.

После экскурсии по синагоге высокий гость подчеркнул, что посещая это святое место он всегда "заряжается" позитивной энергией и верой.

Гсподин Элиав Белоцерковский высоко оценил разноплановую деятельность общины, направленную не только на духовно-образовательный аспект жизни прихожан, но и на огромное количество социальных проектов, которые столь важны в наше сложное время.