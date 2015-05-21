Новый кабинет министров Израиля разработал план развития Стены Плача, сообщает cursorinfo.co.il.

Реализация проекта, рассчитанного на пять лет, начнется в следующем году. Он включает в себя модернизацию инфраструктуры, археологическую деятельность и развитие комплекса Стены Плача и подземных туннелей, идущих вдоль стены, оставшихся от древнего еврейского храмового комплекса.

Предыдущие проекты по укреплению и сохранению объектов Стены Плача вызвали напряженность в отношениях с палестинцами, заявлявших, что действия Израиля представляют угрозу всему комплексу, почитаемому как евреями так и мусульманами. В 1996 году открытие выхода из туннелей в мусульманском районе города вызвало беспорядки.