Раввины Европы включили в еврейские молитвенники День спасения и освобождения

В Тулузе (Франция) религиозные еврейские лидеры, включая главных раввинов Европы и Израиля, обсудили в ходе конференции 70-летие Победы во Второй мировой войне.

Дата проведения конференции выбрана не случайно: День Победы в 1945 году выпал на 26 число месяца ияра по еврейскому календарю. В 2015 году 26 ияра приходится на 15 мая.

Этот день войдет в еврейские молитвенники как День спасения и освобождения, а также станет ежегодным праздником, сообщает РИА Новости.

Неслучайным стало и место проведение конференции — весной 2012 года в Тулузе произошла череда терактов, сильно затронувшая еврейское сообщество города. Этот южный французский город, по словам представителя местных властей Паскаля Майо, стал "символом братства евреев и французов".

Заседание стало одним из последних мероприятий в длинной череде торжеств по случаю Дня Победы, который в Израиле последние полтора десятилетия отмечается на государственном уровне.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху напомнил, что в вооруженных силах союзников по антигитлеровской коалиции сражались полтора миллиона представителей еврейского народа, в том числе полмиллиона — в Красной армии. По его словам, более 200 тысяч еврейских солдат погибли в боях.