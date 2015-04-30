Во Франции планируют отправить на Луну миниатюрную копию свитка Торы

Французский предприниматель Хаим Ауизерат планирует отправить на Луну крошечную копию свитка Торы при помощи беспилотного космического аппарата, сообщает The Jerusalem Post.

В рамках проекта «Тора на Луне» будет изготовлена миниатюрная, пригодная для прочтения, копия свитка Торы, а также специальная капсула для его хранения. Авторы проекта убедились в том, что их идея никак не перечит еврейским законам, проконсультировавшись со специалистами института «Цомет».

Хаим планирует отправить свиток на аппарате победителя конкурса Google Lunar XPRIZE, участники которого создают управляемые луноходы. В конкурсе участвуют 18 команд, главный приз составит 20 миллионов долларов.

Стоимость проекта оценивается в 6 миллионов долларов. По словам организаторов, основная идея проекта – «продемонстрировать невероятный вклад Торы в развитие образования, культуры, науки, искусства, морали и справедливости, а также переориентировать общество на основные ценности, описанные в сакральной книге».

Хаим Ауизерат убежден, что современные люди утратили уважение «к письменному слову». Своим проектом мужчина хочет призвать представителей разных конфессий не забывать о своих корнях и моральных ценностях.

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