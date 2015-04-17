На телеканале «Эспресо TV» состоится премьера фильма «Праведники мира»

18 и 19 апреля в 17:00 на украинском телеканале «Еспресо TV» состоится премьера 4-х серийного документально-публицистического фильма «Праведники мира» автора и режиссера Марины Дубровиной, сообщает invictory.com со ссылкой на пресс-центр Ассоциации «Еммануил».

Фильм посвящен людям, которые с риском для жизни и безопасности своей семьи спасали евреев в годы Второй мировой войны.

Каждый из четырех эпизодов посвящен отдельному рассказу о героях-праведниках. В них – история оккупации Украины румынскими и немецкими войсками, во время которой массово уничтожали евреев.

«Когда я начала снимать эти интервью, то поняла, что это разговор не о каком-то конкретном человеке. Это некая история испытаний человека на его духовность, на его нравственные принципы – если у него таковые есть», — рассказала режиссер Марина Дубровина.

Премьера документального фильма приурочена ко Дню памяти жертв Холокоста.