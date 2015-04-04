4 апреля иудеи отмечают Песах

Песах — самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории — исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю. Праздник Песах отмечает цепь событий, вследствие которых евреи стали народом.

Израильтяне пришли в Египет как одна семья — род Иакова, состоявший из семидесяти человек, а вышли как народ, насчитывавший шестьсот тысяч.

Поначалу род Иакова был радушно принят в земле Гошен (одной из провинций Египта), но когда евреев стало "слишком много", к ним были приняты особые меры. На всех жителей страны была возложена трудовая повинность, на евреев — особенно тяжелая. Дома евреев прослушивались и досматривались, жен разлучали с мужьями, новорожденных мальчиков убивали.

Моисей - мальчик, которому было суждено выжить и спасти свой народ.

Удивительное стечение обстоятельств спасло его от неминуемой гибели от рук египтян. Он воспитывался во дворце фараона, но всегда ощущал себя частью своего народа. За убийство египтянина, избивавшего еврея, он был приговорен к смерти, бежал, много лет жил в странах Африки и Среднего Востока.

Однажды, перегоняя стадо овец через Синайский полуостров, увидел горящий, но не сгорающий куст. Из огня раздался голос Всевышнего, повелевающего Моисею отправиться в Египет и спасти евреев от рабства.

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