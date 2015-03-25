К празднику Песах 110 репатриантов из Украины прибыли в Израиль

24 марта, в аэропорту Бен-Гурион приземлился самолет из Украины со 110 репатриантами-евреями из зоны военных, сообщает NEWSru.co.il.

Раввин Йехиэль Экштейн, президент Фонда Дружбы, заявил в этой связи: "У каждого поколения – собственный Исход. В свое время, евреи бывшего Советского Союза и Эфиопии совершили Исход и успешно репатриировались в страну обетованную. Теперь настало время помочь евреям Украины совершить свой Исход. Фонд Дружбы поздравляет новых репатриантов с праздником Песах – праздником свободы и процветания. Мы обещаем поддерживать вас на протяжении всего процесса абсорбции".

Это уже третий по счету рейс из Украины, организованный Фондом Дружбы. Первые два рейса доставили на Землю Обетованную около 450 человек.

Фонд Дружбы поставил перед собой задачу – помочь тысячам евреям из бедственных районов репатриироваться в Израиль. В дополнение к обычным льготам, полагающимся репатриантам, он предоставляет каждому прибывшему из Украины значительную финансовую помощь для более легкой акклиматизации в Израиле. В ближайшие месяцы запланировано еще несколько рейсов из Украины.