В Катовице открыли памятник спасителям польских евреев в годы Второй мировой войны

Президент Венгрии Янош Адер и президент Польши Бронислав Коморовский открыли монумент Праведникам народов мира Йожефу Анталлу и Генрику Славику в городе Катовице, которые в годы Второй мировой войны спасли около 5 тыс. евреев от нацистов, выдав им фальшивые польские документы, сообщает Polskie Radio.

Генрик Славик – деятель Польской социалистической партии, после поражения польской армии в сентябре 1939 года бежал в Венгрию. Там он познакомился с сотрудником венгерского Министерства внутренних дел Йожефом Анталлом. С его помощью Славик создал в Венгрии Комитет по делам попечительства над польскими беженцами. Генрик Славик и некоторые его сотрудники приняли участие в конспиративной работе. Благодаря их усилиям несколько тысяч еврейских беженцев из Польши получили поддельные документы со славянскими именами и фамилиями и были признаны католиками.

Генрик Славик погиб в концлагере Маутхаузен, Йожеф Анталл пережил войну и стал министром реконструкции, а затем главой венгерского Красного креста. В начале 1990-х Анталл и Славик были признаны Праведниками народов мира.

Jewish.Ru