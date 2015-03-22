В Британии начали сбор средств для евреев Украины

В преддверии праздника Песах в Лондоне стартовала программа помощи евреям Украины, организованная фондом «Всемирная еврейская помощь» (WJR), сообщает британское издание «Достижения».

Членам еврейской общины Великобритании предлагается сделать одно из трех видов пожертвований для беженцев из Донецкой и Луганской областей.

Представители WJR объясняют, что пожертвование в 18 фунтов поможет оплатить участие 6 человек в однодневном семинаре по приобретению навыков поиска работы, 48 фунтов позволит оказать психологическую помощь трем пострадавшим при военных действиях, а 112 фунтов даст двум людям возможность принять участие в 10-дневном семинаре по поиску работы.

«Более одного миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, — подчеркнул исполнительный директор World Jewish Relief Пол Антикони. — Тысячи евреев пострадали. Страна столкнулась с гуманитарным кризисом, который срочно требует мирового внимания, но не получает его. Мы можем и должны сделать больше».

Jewish.ru