Американский телеканал экранизирует бестселлер об Израиле

Американский телеканал HBO экранизирует книгу-бестселлер об Израиле «Моя Земля обетованная» журналиста Ари Шавита. Об этом писатель и директор HBO Ричард Плеплер сообщили во время конференции израильской медиакомпании «Кешет» в Иерусалиме.

Режиссером проекта выступит известный израильский деятель кино Дан Сеттон, а исполнительным продюсером станет представитель «Кешет» Ави Нир. Дата выхода документального фильма на экраны пока неизвестна.

«Очень надеемся, что документальный фильм HBO «Моя земля обетованная» поможет открыть умы и сердца людей для понимания того, что Израиль, со всеми своими недостатками и проблемами, является рукотворным чудом и потрясающе амбициозным проектом человечества», – сказал журналист газеты Haaretz.

В книге «Моя Земля обетованная» Шавит показывает непростую историю Израиля через призму истории собственной семьи. Его прадед был одним из первых сионистов, посетивших территорию, которая впоследствии стала государством Израиль.

Директор HBO отметил, что книга отражает объективную истину, рассказывая о борьбе Израиля со своими проблемами, очевидными ошибками и слабостями.

jewishnews.com.ua