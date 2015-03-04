У евреев начался один из важнейших иудейских праздников - Пурим

Еврейские общины во всем мире сегодня вечером начнут отмечать один из важнейших иудейских праздников - Пурим.

Он посвящен воспоминаниям о спасении еврейского народа от истребления во времена персидского царя Артаксеркса, правившего в середине V века до нашей эры. Благодаря жене царя - еврейке Эстер (в славянском произношении – Эсфирь) - заговор его сановника Амана против евреев был раскрыт. Образ библейской женщины многие века вдохновляет художников: ее запечатлели на своих полотнах Боттичелли, Тинторетто, Рубенс, Рембрандт, ей посвятил ораторию Гендель.

Праздник наступает по еврейскому лунно-солнечному календарю в 14-й день месяца адар - в этом году 5 марта, но уже накануне вечером в синагогах начинают читать один из текстов Священного Писания - свиток Эстер. Это одна из главных заповедей праздника, наряду с веселой трапезой и раздачей милостыни.

Пурим - самый веселый еврейский праздник. Карнавалы и застолья в иудейских общинах будут длиться несколько дней.

*** Пурим иначе называют Праздник Жребия. Он установлен в память о спасении евреев от истребления, попытки которого были предприняты в Персидском царстве во время правления царя Артаксеркса (V век до н.э.).

Подробно эти события изложены в книге Эсфирь (Эстер). Суть истории Эсфири заключается в том, что она стала женой Артаксеркса, скрыв свое еврейское происхождение.

Единственный родственник Эсфири, Мардохей, раскрыл заговор против евреев и рассказал ей об этом. Заговор исходил от Амана, советника царя, который испытывал ненависть к евреям, унаследованную им от предков. Праведный Мардохей, будучи на службе у царя, отказался поклониться до земли Аману, поскольку так требовала от него вера. Это дало повод Аману убедить царя, что его иудейские подданные не были ему верны, и добиться согласия на их истребление за один день во всех концах царства. Чтобы решить, в какой день следует начать их истребление, Аман бросил жребий - пур (отсюда и название праздника), который выпал на 13 адара. Но когда о заговоре царю рассказала его жена Эсфирь, последствия для Амана были самыми тяжелыми: под впечатлением от мужества жены, которая рисковала собственной жизнью, нарушая запрет самовольно обращаться к царю и признавая свое еврейское происхождение, царь казнил не евреев, а самого Амана. 13 адара во всех городах Персидского царства евреи уничтожили своих врагов, а на следующий день устроили отдых и торжество в честь победы и избавления. Поэтому празднование Пурима проводится 14 адара.

В синагоге 14 адара во время утренней и вечерней молитвы читается свиток книги Эсфирь (Мегилат Эстер) и произносятся три благословения. Существует обычай при упоминании имени Амана во время чтения шуметь и бить в грегер - "колотушку Амана".

Кроме чтения свитка книги Эсфирь существуют еще три "обязанности" (мицвот), выполняемые в праздник Пурим: дарение подарков, подаяние бедным и праздничная трапеза. Чтобы выполнить предписание о подарках, каждый человек относит или посылает своим знакомым или родственникам мишлоах манот - два вида еды (обычно - сладости) или напитков. Подаяние принято давать по меньшей мере двум нуждающимся; кроме того, накануне праздника каждый жертвует в общину символическую сумму - "полшекеля" - как символ солидарности всего народа. Праздничная трапеза в эти дни отличается обилием блюд и вина. Самое известное традиционное блюдо, связанное с Пуримом, - треугольные пирожки из сладкого теста с начинкой из мака и меда (хоменташен).

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