Полиция Ирана вернула в синагогу украденный свиток Торы

Древний свиток Торы, украденный в начале февраля из синагоги Шираза, был обнаружен полицией Ирана и возвращен еврейской общине, сообщает Jewish.ru со ссылкой на Arutz Sheva.

Представитель евреев Ирана в парламенте страны Сиамак Море Седк выразил благодарность полиции за возвращение священной книги.

В настоящее время более 8 тыс. евреев проживает в Иране. Как заявил депутат Седк, в Исламской Республике «существует огромная разница между отношением к евреям и отношением к сионистам».

Официально правительство Ирана «уважает все религии и всех их последователей, проживающих на территории страны».