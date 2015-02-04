Раввин призвал папу Франциска закрыть храм рядом с лагерем смерти

Американский раввин Ави Вайс призвал папу Франциска закрыть католический храм Пресвятой Девы Марии - Королевы Польши, расположенный у огражденного колючей проволокой бывшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау рядом с польским городом Освенцим, сообщило агентство KAI.

Ави Вайс уже более 20 лет ведет активную борьбу против того, что он называет "христианизацией Шоа". Он провел кампанию против размещенного в бывшем лагерном театре монастыря кармелиток, и папа Иоанн Павел II закрыл его в 1993 году. Аналогичного шага раввин ждет теперь от папы Франциска.

"Память о погибших евреях - погибших именно потому, что они были евреями, - должна быть сохранена с исторической точностью", -отметил Вайс.

Конфликт вокруг христианских символов вблизи лагеря Аушвиц-Биркенау длится с конца 80-х годов, когда в память его посещения Иоанном Павлом II на территории монастыря ордена кармелиток, был установлен восьмиметровый крест. Еврейская община уже тогда заявила протест против присутствия христианского символа рядом с местом массового уничтожения узников, 90% которых составляли евреи.

РИА Новости