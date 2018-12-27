В Греции осквернили мемориал евреям, которых нацисты отправили в Аушвиц

Во вторник, 25 декабря, был осквернен мемориал евреям греческого города, которые были отправлены нацистами в Аушвиц.

Как сообщает "Лехаим" со ссылкой на Государственное информационное агентство ANA-MPA, мемориал еврейским мученикам в Кастории в северном регионе Западная Македония был покрыт черной краской.

«В этом месте, 24 марта 1944 года, нацисты собрали 1000 евреев Кастории и доставили их в лагеря смерти в Аушвице. Только 35 из них выжили», – написано на мраморной плите.

Местные волонтеры помогли очистить мемориал от краски.